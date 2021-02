Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : nouveau service de fret Australie-Singapour Cercle Finance • 19/02/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la mise en place d'un nouveau service d'expédition de fret commercial reliant la région de Pilbara en Australie-Occidentale au principal centre d'expédition international de Singapour. Ce service offrira à l'entreprise une alternative plus rapide, moins chère et plus propre que l'itinéraire actuel passant par Perth, et contribuera au développement économique régional et à la création d'emplois locaux, assure le géant minier. Le service de fret régulier a commencé aujourd'hui avec l'arrivée du MCP Graz au port de Dampier en provenance de Singapour. Le navire a livré des fournitures d'entretien essentielles pour les opérations de Rio Tinto Iron Ore dans le Pilbara, notamment des roues de wagons, des pièces de wagons, de l'huile et des lubrifiants. Cet nouvel itinéraire devrait permettre une économie annuelle d'environ trois millions de litres de carburant diesel en réduisant le trajet en train au départ de Perth de plus de 3,8 millions de kilomètres.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.66%