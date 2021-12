Rio Tinto: nouveau président du conseil en 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 13:20

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait part de la nomination de Dominic Barton pour succéder à Simon Thompson en tant que nouveau président du conseil d'administration. Il rejoindra le conseil à compter du 4 avril prochain et en prendra la présidence à l'issue de l'AG annuelle du 5 mai.



Simon Thompson quittera ses fonctions d'administrateur non exécutif de Rio Tinto et de président en même temps le 5 mai, après avoir été président pendant quatre ans et administrateur non exécutif depuis 2014.



Canadien d'origine ougandaise, Dominic Barton a passé plus de 30 ans chez McKinsey & Company, dont neuf en tant qu'associé directeur mondial et six en tant que président pour l'Asie. Plus récemment, il est ambassadeur du Canada en Chine depuis 2019.