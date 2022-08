Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: nouveau centre de recyclage d'aluminium à Arvida information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - Rio Tinto va investir 35 millions de dollars canadiens dans son Usine Arvida située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Le groupe va construire un nouveau centre de recyclage d'aluminium pour élargir son offre de solutions en aluminium à faible teneur en carbone. Ce produit est destiné aux clients des marchés de l'automobile, de l'emballage et de la construction.



Rio Tinto deviendra ainsi le premier producteur d'aluminium primaire en Amérique du Nord à intégrer de l'aluminium postconsommation recyclé à des alliages d'aluminium.



Le directeur exécutif des Opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium, Sébastien Ross, a déclaré: ' Investir dans l'aménagement de nouveaux équipements de recyclage à Arvida est une autre étape de notre stratégie visant à élargir notre offre de produits en aluminium à faible teneur en carbone et à intégrer l'économie circulaire dans notre chaîne de valeur. Cela nous permettra de continuer à répondre à la demande croissante de nos clients pour des produits responsables et traçables. '





