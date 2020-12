Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : mis à l'honneur pour ses partenariats Cercle Finance • 15/12/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que son partenariat avec South Metropolitan TAFE (SM TAFE) et le gouvernement de l'État d'Australie occidentale a été reconnu à l'échelle mondiale à l'occasion des prix d'excellence de la Fédération mondiale des collèges et polytechniques 2020. Le partenariat a remporté l'or dans la catégorie 'Partenariat avec l'industrie' pour son travail de développement et de déploiement des premières qualifications professionnelles en automatisation.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +1.03%