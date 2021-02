Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : met à jour ses estimations de réserves de minerai Cercle Finance • 17/02/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Rio Tinto indique avoir révisé ses estimations de réserves de minerai pour Rio Tinto Aluminium (RTA) Pacific Operations, celles-ci passant de 1530 millions de tonnes (Mt) en 2019 à 1224 Mt en 2020. Dans le même temps, Rio Tinto annonce que les ressources minérales de RTA Pacific Operations, à l'exclusion des réserves de minerai, sont passées de 1949 Mt à 2077 Mt. Rappelons que les ressources minérales peuvent être définies comme la concentration de matières d'intérêt économique dans ou sur la croûte terrestre, alors que les réserves de minerai sont les parties d'une ressource minérale qui peuvent être exploitées économiquement. De la même manière, Rio Tinto annonce que ses estimations de ressources minérales pour Rio Tinto Pilbara sont passées de 23 004 Mt en 2019 à 24 784 Mt en 2020, tandis que les réserves de minerai sont passées de 3332 Mt à 3050 Mt dans le même temps.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.15%