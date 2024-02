Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: le renouvellement du 'board' se poursuit information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que Simon McKeon quittera ses fonctions d'administrateur non exécutif à l'issue de l'assemblée générale annuelle du groupe, le 2 mai 2024.



Au cours de l'année 2023, le groupe minier a annoncé la nomination de cinq nouveaux administrateurs non exécutifs avec l'ambition de rafraîchir la composition du conseil d'administration.



'Dans le cadre de cette transition progressive, Simon McKeon a accepté de quitter ses fonctions d'administrateur et ne sollicitera donc pas sa réélection par les actionnaires', souligne le groupe.





