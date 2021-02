Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : lance un label de durabilité pour l'aluminium Cercle Finance • 03/02/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - RioTinto annonce le lancement de Start, une nouvelle norme de transparence et de traçabilité pour l'industrie de l'aluminium. Ce nouveau label renseignera une dizaine de critères : empreinte carbone, consommation d'eau, contenu recyclé, sources d'énergie, investissements communautaires, performance en matière de sécurité, diversité au sein de la direction, intégrité commerciale, conformité réglementaire et transparence. L'objectif est de permettre aux utilisateurs finaux de faire des choix éclairés à propos des produits qu'ils achètent et de contribuer ainsi à un avenir durable, indique Rio Tinto. Le label de durabilité Start est maintenant disponible pour l'aluminium acheté auprès des établissements gérés de RioTinto à l'échelle mondiale, précise le groupe minier.

