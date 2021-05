Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : lance de nouveaux alliages, avec Comptech Cercle Finance • 27/05/2021 à 15:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce s'associer à Comptech afin de lancer sur le marché une nouvelle génération d'alliages d'aluminium destinées aux technologies de pointe telles que les véhicules électriques et les antennes 5G. En effet, les experts métallurgiques de Rio Tinto ont conçu des alliages pour le processus de rhéomoulage semi-solide proposé par Comptech, afin de répondre aux exigences de la production de grandes conceptions spécialisées en une seule pièce. Les produits sont actuellement en cours de qualification auprès des constructeurs automobiles européens, précise Rio Tinto.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.64%