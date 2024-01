Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: la production de minerai de fer a reculé au T4 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Dans son point d'activité concernant le 4e trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a reculé de 2% en rythme annuel, pour atteindre 87,5 millions de tonnes, tandis que les envois de minerai de fer ont reculé de 1% dans le même temps, à 86,3 millions de tonnes.



Parmi ses autres matières premières principales, la production d'Aluminium augmente de 8%, celle de Bauxite augmente de 15%, celle de minerai de cuivre de +5% et la production de granulés et concentrés de minerai de fer progresse de 7%.



En revanche, la production de dioxyde de titane s'inscrit en recul, à -15% par rapport au 4e trimestre 2022.



'Nous avons réalisé de réels progrès dans l'élaboration de notre portefeuille pour l'avenir, en entrant sur le marché de l'aluminium recyclé en Amérique du Nord et en faisant progresser le projet de minerai de fer de classe mondiale Simandou en Guinée', a précisé Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.





