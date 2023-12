Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: la mine d'Amrun va être équipée d'un parc solaire information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce l'installation prochaine d'un nouveau parc solaire de 12,4 MW et un stockage par batterie de 8,8 MVa/2,1 MWh afin de fournir de l'énergie renouvelable aux opérations de bauxite de sa nouvelle mine d'Amrun, près de Weipa, dans le Queensland (Australie).



Le parc solaire de 12,4 MW et le stockage par batterie font partie de la stratégie mondiale de décarbonation de Rio Tinto et des efforts visant à réduire les émissions de ses opérations de bauxite, d'alumine et d'aluminium dans le Pacifique.



Ces installations devraient permettre de réduire la consommation d'électricité diesel d'Amrun de 37% et les émissions annuelles d'équivalent CO2 de 14 000 tonnes.



Aggreko a été engagé pour construire, posséder et exploiter le parc solaire afin de fournir de l'électricité renouvelable aux opérations minières.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -2.24%