Rio Tinto : l'unique propriétaire de la mine de Diavik

(CercleFinance.com) - Rio Tinto est désormais l'unique propriétaire de la mine de diamant de Diavik dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. Rio Tinto a réalisé l'acquisition des 40% des actions détenues par Dominion Diamond Mines de Diavik. Rio Tinto exploite Diavik depuis le début de la production en 2003. Située à environ 300 km au nord-est de Yellowknife, la mine emploie plus de 1 100 employés, dont 17 % sont des Autochtones du Nord. En 2020, elle a produit 6,2 millions de carats de diamants bruts.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -1.76%