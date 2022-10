Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rio Tinto: investit pour décarboner son site Canadien information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 12:55

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a établi un partenariat avec le gouvernement du Canada afin d'investir jusqu'à 537 millions de dollars américains au cours des huit prochaines années dans le but de décarboner les installations de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Sorel-Tracy, au Québec.



Ce partenariat soutiendra des innovations technologiques qui représentent une première étape en vue de réduire jusqu'à 70 % les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production de dioxyde de titane, d'acier et de poudres métalliques de RTFT.



Il stimulera également les initiatives visant à diversifier le portefeuille de produits de RTFT.



Le gouvernement du Canada investira une somme allant jusqu'à 162 millions de dollars américains au cours des huit prochaines années afin de soutenir ces initiatives dans le cadre de son Fonds stratégique pour l'innovation (FSI).



Le chef de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a déclaré : ' Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement afin de positionner RTFT pour l'avenir et de renforcer les chaînes de valeur des métaux et des minéraux critiques au Canada et aux États-Unis. '