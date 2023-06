Rio Tinto: investit encore dans son exploitation de l'Utah information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce investir davantage dans son exploitation de Kennecott (Utah) afin de renforcer son approvisionnement en cuivre aux États-Unis en augmentant la production de l'exploitation minière souterraine et en améliorant la santé des actifs clés.



Le groupe minier précise qu'un financement de 498 millions de dollars a été approuvé pour le développement souterrain et l'infrastructure d'une zone connue sous le nom de ' North Rim Skarn2 ' (NRS).



La production du NRS débutera en 2024 et devrait s'accélérer sur deux ans dans le but de livrer environ 250 000 tonnes de cuivre supplémentaires au cours des 10 prochaines années, parallèlement aux opérations à ciel ouvert.



En septembre 2022, Rio Tinto avait approuvé un capital de développement totalisant 55 millions de dollars pour démarrer l'exploitation minière souterraine dans une zone connue sous le nom de Lower Commercial Skarn (LCS). La production souterraine au sein de LCS a débuté en février 2023 et devrait fournir un total d'environ 30 000 tonnes de cuivre extrait supplémentaire jusqu'en 2027.



Ces deux récents investissements aideront Kennecott à bâtir une mine souterraine de classe mondiale qui tirera parti de la technologie des véhicules électriques à batterie (BEV), après un essai réussi en 2022. Les BEV créent un lieu de travail plus sûr et plus sain pour les employés souterrains, augmentant la productivité de la mine tout réduisant les émissions provenant des opérations.