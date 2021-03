Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : investit dans sa centrale d'Isle-Maligne (Québec) Cercle Finance • 10/03/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un investissement supplémentaire de 92 millions de dollars canadiens en travaux d'entretien et de mise à niveau pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de sa centrale hydroélectrique d'Isle-Maligne (Québec). Mise en service il y a 95 ans, cette centrale est la plus ancienne du réseau hydroélectrique de Rio Tinto. Sa production est aujourd'hui essentielle pour la fabrication d'aluminium à faible teneur en carbone au Saguenay-Lac-Saint -Jean. Les travaux débuteront cet été pour une durée de deux ans et permettront d'améliorer l'efficacité opérationnelle du site. L'investissement s'ajoute à un projet de maintenance de 160 millions de dollars canadiens annoncé en octobre 2020.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -3.17%