Rio Tinto : investit dans le fabricant de batteries InoBat

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce soutenir le développement d'un écosystème de batteries en Europe via un investissement dans Inobat Auto (InoBat), une société européenne de technologie et de fabrication de batteries. Cet investissement soutiendra notamment l'achèvement du centre de R&D d'InoBat et de la ligne de batteries pilote à Voderady, en Slovaquie. InoBat prévoit par ailleurs de construire ' un certain nombre de gigafactories ', dont une en Serbie. C'est justement en Serbie que Rio Tinto poursuit le projet Jadar sur les borates de lithium, projet estimé à 2,4 milliards de dollars, avec un potentiel annuel de production de 58 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie. Ce projet - toujours soumis à l'obtention d'autorisations, permis et autres licences - pourrait positionner Rio Tinto comme la plus grande source d'approvisionnement en lithium en Europe pour au moins les 15 prochaines années, assure Rio Tinto. Jadar pourrait permettre la production d'assez de lithium pour produire un million de batteries par an et l'investissement dan InoBat pourrait alors permettre à Rio Tinto d'en assurer la production locale.

