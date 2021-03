Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : investit dans la récupération de tellure Cercle Finance • 08/03/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui débuter la construction d'une nouvelle usine qui récupérera le tellure, un minéral essentiel utilisé dans les panneaux solaires, a partir du raffinage du cuivre de sa mine de Kennecott, près de Salt Lake City, dans l'Utah (Etats-Unis). Rio Tinto investit 2,9 millions de dollars pour mettre en place l'usine, qui récupérera le tellure en tant que sous-produit de la fusion du cuivre. L'usine disposera d'une capacité de production d'environ 20 tonnes de tellure par an. Rio Tinto prévoit de commencer la production de tellure au quatrième trimestre 2021, créant une nouvelle chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour ce produit essentiel.

