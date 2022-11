Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: investit dans la gestion des terres de Pilbara information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - Rio Tinto prévoit d'investir 5,6 millions de dollars australiens sur cinq ans dans le projet de gestion des terres culturelles de Pilbara (PCLMP) qui permet aux propriétaires traditionnels de Pilbara de travailler ensemble pour préserver leur pays et leur culture.



' Rio Tinto est reconnaissant de faire partie de cette collaboration ; Nous voulons renforcer notre relation avec les propriétaires traditionnels du Pilbara grâce au développement de programmes de gardes forestiers durables qui offrent des avantages sociaux, culturels et environnementaux', a commenté la vice-présidente de Rio Tinto, Cecile Thaxter.



' Les propriétaires traditionnels qui composent le PCLMP prennent soin du pays depuis des milliers d'années et grâce à ce projet, les propriétaires traditionnels auront davantage leur mot à dire dans les décisions qui les concernent.'





