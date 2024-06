Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: investit 165 M$ dans l'aluminerie de Grande-Baie information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Rio Tinto prévoit d'investir 165 millions de dollars américains dans son aluminerie de Grande-Baie (Canada) pour la réfection de deux fours.



L'entreprise réalisera également des études de faisabilité pour le remplacement éventuel des épurateurs et des ponts roulants du centre de production des anodes.



Les travaux de reconstruction de l'enveloppe en béton et du réfractaire des fours à cuisson des anodes s'échelonneront sur deux ans, en 2025 et 2026.



Les nouveaux équipements permettront de continuer d'approvisionner en anodes de façon compétitive les usines Grande-Baie et Laterrière pendant les décennies à venir.



Rio Tinto assure qu'il compensera les émissions de carbone reliées au projet de construction grâce à différentes initiatives, comme la plantation d'arbres à proximité de l'aluminerie.







