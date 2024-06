Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: investit 143 M$ pour la R&D dans l'acier durable information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un investissement de 143 millions de dollars américains pour développer une installation de R&D en Australie occidentale visant à soutenir la décarbonation de la chaîne de valeur mondiale de l'acier.



RioTinto compte y développer son procédé de fabrication de fer à faible teneur en carbone, BioIron, utilisant la biomasse brute et l'énergie des micro-ondes au lieu du charbon pour convertir le minerai de fer de Pilbara en fer métallique utilisé dans le processus de fabrication de l'acier.



Selon RioTinto, avec l'utilisation d'énergies renouvelables dont la biomasse, le procédé BioIron a le potentiel de réduire les émissions de carbone jusqu'à 95 % par rapport à la méthode actuelle du haut fourneau.





