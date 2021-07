Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : investissement de 108 M$ à Kennecott (USA) information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a approuvé un investissement de 108 M$ dans le développement souterrain afin de permettre un accès précoce au gisement de la mine de Cuivre de Kennecott (Etats-Unis) et entreprendre des études de caractérisation du gisement pour l'exploitation minière. Un investissement de 25M$ avait déjà été approuvé début 2020 afin d'achever une étude de préfaisabilité et de déterminer la viabilité des opérations minières souterraines à Kennecott. 'L'exploitation souterraine potentielle se produirait en même temps que les opérations à ciel ouvert et entraînerait une augmentation de la production de cuivre', assure Rio Tinto. Kennecott détient un potentiel de développement souterrain important et attrayant, avec des ressources minérales déclarées de 20 Mt à 3,65 % de cuivre et 1,62 g/t d'or avec un potentiel de hausse supplémentaire basé sur le forage. Les travaux d'étude de faisabilité se concentreront sur la collecte de données géologiques, géotechniques et hydrogéologiques critiques et devraient être achevés en 2024.

