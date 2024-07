Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: hausse de 14% du bénéfice net pdg au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Rio Tinto publie des ventes consolidées de 26,8 milliards de dollars au titre du 1er semestre 2024, en hausse annuelle de 1%.



L'EBITDA sous-jacent ressort à 12 milliards de dollars (+3%) tandis que le FCF recule de 25%, à 2,8 milliards de dollars.



Le groupe minier a enregistré un bénéfice net part du groupe de 5,8 milliards de dollars (+14%), laissant apparaître un BPA sous-jacent de 354,3 cents (vs 352,9 cents un an plus tôt).



Dans ce contexte, Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, estime que la société est 'très rentable' et 'en pleine croissance' grâce à des investissements disciplinés.



' Notre production globale d'équivalent cuivre est en passe de croître d'environ 2 % cette année, et notre ambition est de générer environ 3 % de croissance annuelle composée de 2024 à 2028 à partir des opérations et des projets existants', ajoute le responsable.







