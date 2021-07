Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : forte hausse de l'activité et des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Rio Tinto enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 33 Mds$ au titre du premier semestre, soit une augmentation de 71% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, l'EBITDA sous-jacent a plus que doublé, passant de 9,6 à 21 Mds$ (+118%). Rio Tinto a aussi vu son bénéfice net pratiquement quadrupler ce semestre, passant de 3,3 à 12,3 Mds$, soit une hausse de 271% par rapport au 1er semestre 2020. Le BPA semestriel est passé de 2,93 à 7,51 dollars en douze mois. 'Le plan de relance du gouvernement en réponse à la pandémie a entraîné une forte demande pour nos produits alors que l'offre était limitée, conduisant à une augmentation significative de la plupart des prix', analyse Jakob Stausholm, directeur général du groupe minier. 'Cela nous a permis, malgré les défis opérationnels, de livrer des résultats financiers record avec des flux de trésorerie disponibles de 10,2 Mds$'.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.83%