Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: en nette hausse, un broker ajuste son conseil information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - Rio Tinto gagne plus de 2% à Londres et à Francfort, soutenu par une analyse de Jefferies qui rehausse son conseil sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 6700 à 6800 pence, dans le cadre d'une note sur le secteur minier où il rehausse ses prévisions de prix du minerai de fer et du charbon.



Alors qu'il s'attendait à ce qu'un ralentissement de la demande conduise à une période de baisse des prix des matières premières, le broker pense voir un changement de politique en Chine, qui était nécessaire pour déclencher une reprise progressive de la demande locale.



'Si les risques macroéconomiques sont clairement élevés et si les actions minières devraient être volatiles, le secteur est sous-évalué et prêt à surperformer à mesure que la Chine se redresse', ajoute Jefferies.



Le groupe minier a par ailleurs annoncé ce matin avoir signé un protocole d'accord avec le groupe Salzgitter avec l'idée de parvenir à développer conjointement la fabrication d'acier sans émission de carbone.







Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.28%