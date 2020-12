Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : Elysis ouvre un centre de R&D au Québec Cercle Finance • 16/12/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - Elysis, fruit d'un partenariat entre Rio Tinto et Alcoa, annonce développer à grande échelle 'une technologie révolutionnaire' visant à éliminer tous les gaz à effet de serre reliés à la production d'aluminium. Les préparatifs en vue de la commercialisation de ce procédé viennent de franchir une nouvelle étape avec la réalisation du Centre de R&D industriel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, indique Rio Tinto. Le nouveau centre produira du métal à une échelle similaire à celle des petites cuves d'électrolyse de taille industrielle qui sont actuellement utilisées par certaines alumineries, poursuit le groupe minier. Les travaux de R&D à grande échelle devraient débuter au cours du premier semestre de 2021.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.73%