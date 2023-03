Rio Tinto: du changement au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 09:41

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a nommé Dean Dalla Valle et Susan Lloyd-Hurwitz en tant qu'administrateurs non exécutifs. Ils rejoindront le Conseil le 1er juin 2023 et se présenteront donc aux élections lors des assemblées générales annuelles de la société en 2024.



Dean Dalla Valle apporte quatre décennies d'expérience opérationnelle et de gestion de projets dans les secteurs des ressources et des infrastructures, ayant précédemment été directeur commercial chez BHP et directeur général de Pacific National.



Susan Lloyd-Hurwitz apporte une vaste expérience de leadership dans le secteur de l'environnement bâti en Australie, ayant été présidente-directrice générale et directrice générale du groupe Mirvac pendant plus d'une décennie



Le président de Rio Tinto, Dominic Barton, a déclaré : ' Dean et Susan approfondiront les capacités et l'expérience du conseil d'administration dans les domaines clés que nous avions identifié comme nécessitant un renforcement. '