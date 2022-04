Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: données de production mitigées au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Rio Tinto publie aujourd'hui ses données de production, au titre du 1er trimestre 2022. Les expéditions de minerai de fer depuis Pilbara ont diminué de 8% par rapport au 1er trimestre 2021 et s'établissent à 71.5 Mt (millions de tonnes).



La production de ce minerai de fer à Pilbara a d'ailleurs chuté de 6% par rapport au 1er trimestre 2021, à 71.7 Mt. Dans le même temps, la production d'aluminium a reculé de 8%, tout comme la production de dioxyde de titane (-2% à 273 kt).



En revanche, la production de Bauxite reste stable, à 13.6 Mt et la production de minerai de cuivre progresse de 4%, à 125 kt, tout comme la production les granulés et concentrés de minerai de fer (+3%, à 2.4 Mt).



Par ailleurs, le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a salué ' le début de l'exploitation minière souterraine à Oyu Tolgoi (Mongolie), ainsi que l'acquisition du projet de lithium de Rincon en Argentine ou encore la signature d'un accord-cadre portant sur le projet de minerai de fer de Simandou en Guinée'.



De son côté, l'analyste Oddo se veut prudent et signale des vents contraires liés à l'inflation soutenue, au déclenchement de la guerre russo-ukrainienne et aux blocages en Chine dûs à la résurgence de la pandémie.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -4.58%