Rio Tinto devrait demander davantage de temps pour évaluer l'accord avec Glencore-sources
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 06:00

par Melanie Burton et Clara Denina

Rio Tinto

RIO.L et Glencore GLEN.L devraient annoncer une prolongation des négociations en vue d'une fusion, ont déclaré trois personnes proches des négociations, ce qui devrait donner à Rio Tinto davantage de temps pour étudier les avantages d'un éventuel accord.

Les autorités de régulation britanniques avaient donné aux deux groupes jusqu'au 5 février pour étudier une possible offre.

Rio Tinto pourrait toutefois décider de se retirer face à la pression de certains investisseurs, notamment en Australie, qui veulent être assurés que l'accord créera de la valeur et qui s'opposent fermement à ce que Rio Tinto paie une prime, a déclaré l'une des sources.

Les deux groupes ont annoncé le mois dernier avoir entamé des pourparlers en vue d'un rachat de Glencore par Rio Tinto, un accord qui donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation de près de 207 milliards de dollars.

Si Rio Tinto demandait une prolongation, Glencore y accéderait volontiers, selon une source proche du dossier.

Les porte-parole de Rio Tinto et de Glencore se sont refusés à tout commentaire avant la date butoir.

L'une des principales préoccupations des investisseurs de Rio Tinto est que Glencore exige une prime importante alors que certains de ses projets de développement dans le domaine du cuivre en sont encore à un stade très précoce.

La volatilité des marchés, qui se traduit par des fluctuations importantes des prix des matières premières et une flambée du cuivre, ajoute aux difficultés liées à l'évaluation.

(Avec Amy-Jo Crowley et Anousha Sakoui à Londres et Divya Rajagopal à Toronto; version française Camille Raynaud)

