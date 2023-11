Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: développe son activité au Chili information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition de la participation du canadien PanAmerican Silver dans Agua de la Falda, une société possédant des concessions d'exploration dans la région prospective d'Atacama au Chili.



L'acquisition, annoncée le 1er août 2023, comprend une participation opérationnelle de 57,74 % dans Agua de la Falda pour 45 millions de dollars et l'octroi de redevances sur les revenus nets de fonderie.



Le groupe minier indique par ailleurs la création de Nuevo Cobre, une coentreprise réalisée avec la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) afin d'explorer et potentiellement développer les actifs de la société dans la région d'Atacama au Chili.



' Avec ce partenariat, nous rassemblons nos expériences et capacités complémentaires. Les connaissances et l'expertise locales de Codelco sont sans égal et nous avons une expérience mondiale en matière d'exploration. J'ai vraiment hâte de commencer notre travail sur le terrain', a commenté Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.43%