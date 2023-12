Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: deux arrivées au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce les nominations de Martina Merz et Sharon Thorne aux postes d'administratrices non exécutives.



Martina Merz rejoindra le Conseil d'administration le 1er février 2024 tandis que Sharon Thorne rejoindra le Conseil d'administration le 1er juillet 2024.



Martina Merz, de nationalité allemande, apporte une vaste expérience en matière de leadership et d'exploitation, notamment en tant que directrice générale du conglomérat d'ingénierie industrielle et de production d'acier ThyssenKrupp. Elle siège actuellement au conseil d'administration d'AB Volvo et au conseil de surveillance de Siemens AG.



De son côté, Sharon Thorne, de nationalité britannique, est comptable agréée et a mené une carrière de 36 ans chez Deloitte. Elle est devenue associée d'audit de Deloitte en 1998, a occupé de nombreux postes de direction jusqu'à devenir directrice générale adjointe de Deloitte North West Europe en 2017 et présidente mondiale à partir de 2019, avant de prendre sa retraite fin novembre 2023.





