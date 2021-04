Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : départ de la conseillère juridique Cercle Finance • 27/04/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui que Barbara Levi, conseillère juridique et responsable des affaires externes (Chief Legal Officer & External Affairs) quittera l'entreprise en octobre 2021. Elle rejoindra en effet UBS, en tant que directrice juridique du groupe (Group General Counsel). La recherche approfondie d'une personne pour lui succéder à déjà débuté, annonce le groupe minier.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -1.15%