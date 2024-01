Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: de l'énergie renouvelable à Gladstone information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Rio Tinto pilotera le développement du plus grand projet d'énergie solaire d'Australie près de Gladstone, après avoir accepté d'acheter toute l'électricité du parc solaire Upper Calliope de 1,1 GW1 pour fournir de l'énergie renouvelable aux opérations de Rio Tinto à Gladstone.



Dans le cadre d'un nouveau contrat d'achat d'électricité (PPA) signé avec European Energy Australia, Rio Tinto achètera toute l'électricité produite par le parc solaire d'Upper Calliope pendant 25 ans.



Upper Calliope aurait le potentiel de réduire les émissions de carbone liées à l'exploitation de Rio Tinto de 1,8 million de tonnes par an.







