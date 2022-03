Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Rio Tinto gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres, aidé par UBS qui relève son conseil de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 4200 à 5200 pence, attendant une bonne tenue du minerai de fer en 2022.



'Le rapport risque-rendement à court terme s'est amélioré, les exportations de minerai de fer et d'acier de l'Ukraine et la Russie étant perturbées et la Chine intensifiant ses mesures de relance', explique le broker dans sa note sur la compagnie minière.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.91%