Rio Tinto : dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Rio Tinto recule de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours maintenu à 5100 pence sur le titre de la compagnie minière anglo-australienne. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker met en avant 'des risques sur la croissance du minerai de fer avec une position plus 'faucon' de la Réserve fédérale américaine et des prises de mesures par la Chine pour dégonfler les matières premières...'

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.22%