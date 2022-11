Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: créé une fondation pour et avec les aborigènes information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 10:22









(CercleFinance.com) - La Puutu Kunti Kurrama and Pinikura (PKKP) Aboriginal Corporation et Rio Tinto ont convenu de créer la Juukan Gorge Legacy Foundation après avoir signé un accord de réparation concernant la destruction tragique de deux anciens abris sous roche à Juukan Gorge, dans la région de Pilbara, en Australie occidentale, en 2020.



L'accord reflète le désir des propriétaires traditionnels de créer une fondation qui soutienne les aspirations culturelles, sociales, éducatives et économiques du groupe.



La fondation, qui sera dirigée par les propriétaires traditionnels, permettra également d'offrir des avantages plus larges grâce à des opportunités de partenariat commercial.



Rio Tinto apportera un soutien financier à la fondation pour faire avancer les projets culturels et sociaux, notamment un nouveau lieu de conservation pour le stockage de matériaux culturels importants.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.62%