Rio Tinto : conteste le montant révisé de ses impôts

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir aujourd'hui que l'Australian Taxation Office (ATO) lui a communiqué le montant révisé d'impôt primaire (primary tax), soit 359,4 M de dollars australiens assortis de 47,1 M de dollars australiens au titre des intérêts. 'Cela s'ajoute aux plus de 8,4 milliards de dollars australiens (6,4 milliards de dollars américains) d'impôt sur le revenu australien payés au cours de la période concernée', souligne le groupe minier. En 2015, Rio Tinto avait eu recours à l'emprunt pour payer un dividende intra-groupe, 'une pratique commerciale normale', assure Rio Tinto qui a d'ailleurs remboursé cet emprunt en 2018. La récente révision de l'impôt est liée à des détails concernant la déduction des intérêts autour de ce prêt. Rio Tinto se dit 'convaincu' d'être dans son bon droit et va contester cette révision. 'Conformément à la pratique habituelle, Rio Tinto paiera 50% de l'impôt primaire à l'avance dans le cadre du processus d'opposition', précise le groupe.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.98%