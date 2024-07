Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: construction de deux parcs solaires en Australie information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la construction de deux nouveaux parcs solaires de 5,25 MW sur la péninsule de Gove, dans nord de l'Australie, le groupe minier voulant s'assurer un approvisionnement électrique plus durable.



A la suite d'un accord avec les propriétaires traditionnels, ces parcs solaires contribueront à soutenir un avenir à faible émission de carbone pour la communauté de Gove après la fin des opérations minières, vers la fin de l'année la décennie.



Aggreko construira, possédera et exploitera les parcs solaires de Rio Tinto pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, la construction commençant en juillet 2024 et l'achèvement étant prévu pour début 2025. Les deux sites auront une capacité combinée de 10,5 MW.



' Le projet solaire de Gove fait partie de notre vision commune avec les propriétaires traditionnels visant à laisser un héritage positif aux communautés de la péninsule de Gove après l'arrêt de l'exploitation de la bauxite ', a commenté Shannon Price, directrice générale par intérim des opérations de Rio Tinto Gove.







