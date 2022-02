Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: collaboration renforcée avec des aborigènes information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir convenu d'un nouveau plan de gestion avec la Yinhawangka Aboriginal Corporation (YAC) afin d'assurer la protection du patrimoine social et culturel, dans le cadre du développement proposé par Rio Tinto du projet de minerai de fer Western Range dans la région de Pilbara (Australie).



Le plan de gestion du patrimoine social et culturel (SCHMP) est le résultat d'une étroite collaboration entre le peuple Yinhawangka et Rio Tinto. La mine de Western Range a été conçue pour réduire les impacts sur les valeurs du patrimoine social et culturel, assure Rio Tinto.



'Nous savons que nous n'avons pas toujours réussi dans le passé. Nous avons appris et continuons d'apprendre beaucoup de ce processus co-conçu qui est la manière dont nous voulons travailler avec tous les propriétaires traditionnels', explique Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore.







