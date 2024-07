Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: co-entreprise dans le bio-carbone renouvelable information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir formé avec Aymium une nouvelle coentreprise nommée Évolys Québec avec l'objectif de fabriquer un produit de bio-carbone métallurgique renouvelable pour réduire les émissions de carbone dans les procédés industriels à grande échelle.



Ce bio-carbone, issu de résidus de la biomasse, offre une alternative à l'anthracite actuellement utilisé dans le procédé de réduction de l'ilménite au complexe métallurgique de Rio Tinto à Sorel-Tracy.



La coentreprise sera établie sur le site d'une ancienne usine de pâte et papier à Thurso, au Québec.



Le gouvernement du Québec a sélectionné Rio Tinto et Aymium pour revitaliser conjointement ces installations.







