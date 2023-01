Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: cède 34 ha à la ville de Labrador City au Canada information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que La Compagnie minière IOC (propriété de Rio Tinto) a signé une entente avec la Ville de Labrador City (Canada) en vertu de laquelle elle cédera à cette dernière 34 hectares de terrains estimés à environ 4,2 millions de dollars canadiens (2,87 millions d'euros environ).



Les terrains cédés comprennent 17 lots distincts situés dans différents secteurs de l'agglomération pour une superficie totale équivalent à 48 terrains de football. Un lot sera mis en valeur par la Ville comme espace vert consacré aux aînés, avec des bancs et des panneaux à leur intention.



Au cours des prochains mois, la Ville évaluera la meilleure façon de développer les autres lots au bénéfice de la communauté.





