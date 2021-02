Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : bien orienté après ses résultats et son dividende Cercle Finance • 17/02/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Rio Tinto prend près de 4% à Londres, après l'annonce par la compagnie minière anglo-australienne d'un dividende de 5,57 dollars par action au titre de 2020 (dont un dividende extraordinaire de 93 cents), soit un taux de distribution de 72%. Ce dividende s'appuie sur 'des résultats robustes durant une année difficile', avec un EBITDA sous-jacent en hausse de 13% à 23,9 milliards de dollars, pour des revenus de ventes en croissance de 3% à 44,6 milliards et un retour sur capitaux employés de 27%. Rio Tinto revendique aussi un bilan solide avec une dette nette diminuée de trois milliards de dollars, à 0,7 milliard, reflétant la vigueur d'un free cash-flow porté par la stabilité de ses performances opérationnelles et des prix du minerai de fer plus élevés.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +3.00%