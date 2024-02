Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: bénéfice net pdg en repli de 19% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Rio Tinto publie un chiffre d'affaires consolidé de 54 milliards de dollars au titre de 2023, en repli de 3% par rapport à 2022.

L'EBITDA sous-jacent ressort à 23,9 milliards de dollars (-9%) tandis que le FCF recule de 15%, à 7,65 milliards de dollars.



Le groupe minier a enregistré un bénéfice net part du groupe de 10 milliards de dollars (-19%), laissant apparaître un BPA sous-jacent de 7,25$, contre 8,24$ un an plus tôt, soit un repli de 12%.



Rio Tinto estime néanmoins que la solidité de son bilan lui permet de continuer à investir tout en versant un dividende ordinaire de 7,1 milliards de dollars, soit un taux de distribution de 60 %.



Par ailleurs, Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a fait savoir que 'des mesures significatives' avaient été prises afin de réduire de moitié les émissions mondiales de carbone des scope 1 et 2 au cours de cette décennie.



Le dirigeant évoque notamment des accords visant à contracter de futures énergies éoliennes et solaires renouvelables pour ses opérations de Gladstone.







Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -1.19%