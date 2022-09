Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: avec Baowu pour développer Western Range information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Rio Tinto (54%) et China Baowu Steel Group (46%) ont convenu de former une coentreprise pour le projet de minerai de fer Western Range dans la région de Pilbara, en Australie, en investissant deux milliards de dollars dans le développement de la mine.



La capacité de production annuelle de 25 millions de tonnes de minerai de fer contribuera à soutenir la production du mélange Pilbara du centre minier de Rio Tinto à Paraburdoo.



Le projet comprend la construction d'un concasseur primaire et d'un système de convoyeur de 18 kilomètres le reliant à l'usine de traitement existante de Paraburdoo. La construction devrait commencer au début de 2023 et la première production est prévue pour 2025.



Rio Tinto et Baowu ont également convenu de conclure un accord de vente de minerai de fer au prix du marché couvrant un total de 126,5 millions de tonnes de minerai de fer sur une période d'environ 13 ans.



Simon Trott, chef de la direction de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : 'Le développement de Western Range représente le début de la prochaine phase d'investissement dans notre activité de minerai de fer, contribuant à soutenir la production future du Pilbara Blend'.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.67%