Rio Tinto : associé à la campagne de vaccination en Australie

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui s'être associé au gouvernement d'Australie-Occidentale pour lancer une campagne de vaccination Covid à destination des communautés du Pilbara et des travailleurs amenés à voyager régulièrement. La vaccination devrait débuter dans la ville de Tom Price permettant aux communautés locales, communautés autochtones, et employés de Rio Tinto de se protéger contre le coronavirus. Il est aussi prévu que d'autres centres de vaccination soient établis dans la région du Pilbara ainsi qu'à l'aéroport de Perth pour faciliter les démarches. Le directeur général de Rio Tinto Iron Ore, Simon Trott, a déclaré que la société était prête à soutenir le déploiement de la vaccination de toutes les manières possibles.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -4.12%