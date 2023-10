Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: achève une centrale solaire de 5 MW dans l'Utah information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé hier soir avoir achevé la construction d'une nouvelle centrale solaire de 5 mégawatts sur son exploitation de cuivre de Kennecott, dans l'Utah.



Cette centrale de 12800 panneaux solaires sera mise en service dans les semaines à venir, permettant à l'exploitation de réduire ses émissions opérationnelles de quelque 3000 tonnes d'équivalent CO2 chaque année.



Rio Tinto indique que passage à des solutions énergétiques durables constitue une priorité pour Kennecott. La mine avait ainsi fermé sa centrale électrique au charbon en 2019, passant à l'électricité associée à des certificats d'énergie renouvelable.



Cette opération a permis de réduire de 65% l'empreinte carbone du site d'éviter l'émission de plus d'un million de tonnes de CO2 par an.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.15%