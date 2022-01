Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: achète quatre trains à batterie en Australie information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce l'acquisition de quatre trains équipés de locomotives électriques à batterie de 7 Mwh, auprès de Wabtec Corporation, pour une utilisation dans la région de Pilbara en Australie occidentale dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à réduire ses émissions de carbone de 50 % d'ici 2030.



La production des locomotives devrait débuter en 2023 pour des premiers essais prévus début 2024. Elles seront équipés d'un système de récupération de l'énergie au freinage permettant de recharger les batteries.

Les trains seront utilisés pour transporter le minerai des mines jusqu'aux ports de la société.



Richard Cohen, directeur général des services portuaires, ferroviaires et de base de Rio Tinto, a déclaré que la livraison des prototypes de locomotives serait une première étape importante pour l'entreprise sur la voie d'un Pilbara décarboné.







Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.17%