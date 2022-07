Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: accords avec les autorités fiscales de deux pays information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir conclu un accord avec l'Australian Taxation Office (ATO) afin de régler divers litiges afférents à l'imposition du groupe.



L'un de ces dossier était relatif aux intérêts d'un emprunt réalisé par Rio Tinto afin de régler le dividende intragroupe en 2015. L'autre dossier concernant certaines transactions effectuées entre les entités de Rio Tinto basées en Australie et le centre commercial du Groupe à Singapour de 2010 à 2021.



Rio Tinto précise aussi avoir conclu un accord avec l'Inland Revenue Authority de Singapour (IRAS), assurant au groupe de ne pas être soumis à une double imposition.



Il est prévu que Rio Tinto verse à l'ATO une taxe supplémentaire de 613 millions de dollars australiens au titre de la période 2010-2021, une somme qui s'ajoute aux 378 millions de dollars australiens de taxes initiales émises par l'ATO.





