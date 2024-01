Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: accord pour vendre les activités de Lake MacLeod information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que Dampier Salt (le plus grand exportateur de sel marin au monde, détenu à 68% par Rio Tinto) a conclu un accord portant sur la vente de ses activités d'exploitation de sel et de gypse de Lake MacLeod (Australie) à la société privée Leichhardt Industrials Group pour environ 251 millions de dollars américains.



Selon Rio Tinto, la vente devrait être conclue d'ici a fin de l'année.



' La vente de Lake MacLeod permettra à Dampier Salt de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de ses deux opérations restantes de Pilbara, tout en permettant au nouveau propriétaire de Lake MacLeod de maximiser son potentiel', a commenté Richard Cohen, directeur général des services portuaires, ferroviaires et centraux de Rio Tinto.





