Rio Tinto : accord d'énergie solaire avec Heliogen aux USA

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un accord avec Heliogen, spécialiste des technologies d'énergies renouvelables, portant sur le déploiement de la technologie solaire d'Heliogen au sein de la mine de borates de Rio Tinto à Boron, en Californie. Dans le cadre d'un protocole d'accord, Heliogen déploiera sa technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) dans l'exploitation de Boron, où la chaleur du soleil permettra de générer et stocker de l'énergie sans carbone, alimentant ainsi les processus industriels de la mine. Les deux sociétés ont entrepris les démarches administratives auprès du gouvernement dans le but de démarrer les opérations à partir de 2022.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +1.49%