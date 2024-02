Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: accord d'achat d'énergie vert aupr-s de Windlab information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé ce qui est présenté à ce jour comme 'le plus grand accord d'achat d'énergie renouvelable (PPA)' en Australie, afin d'approvisionner ses opérations de Gladstone (Queensland, Australie), en acceptant d'acheter la majorité de l'électricité du projet éolien Bungaban de 1,4 GW de Windlab.



L'accord, qui succède à une autre annonce de PPA le mois dernier, fait ainsi de Rio Tinto 'le plus grand acheteur industriel d'énergie renouvelable en Australie', estime le groupe minier.



Dans le cadre du nouveau PPA avec Windlab, Rio Tinto achètera 80 % de toute l'électricité produite par le projet éolien de Bungaban sur 25 ans.







