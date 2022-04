Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: accord collectif avec les salariés de Kennecott information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la mise en place d'une nouvelle convention collective, négociée auprès des syndicats représentant environ 1300 employés de la mine de cuivre de Kennecott, près de Salt Lake City, dans l'Utah (Etats-Unis).



Valable cinq ans, ce nouvel accord a été ratifié hier après sept semaines de négociations.



Entrée en vigueur aujourd'hui, cette convention offre 'des salaires équitables et compétitifs', des 'avantages sociaux améliorés' et 'de nouvelles voies de progression de carrière' pour tous les employés de Rio Tinto Kennecott, assure le groupe minier.



Pour rappel, la mine de cuivre de Kennecott emploie plus de 2 000 travailleurs et contribue à hauteur de 1,6 milliard de dollars par an à l'économie de l'Utah.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.29%